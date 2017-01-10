الخميس .. انتهاء عرض «ليلة من ألف ليلة» بالاسكندرية

ينتهى النجم الكبير يحيى الفخرانى من عرض مسرحيته “ليلة من ألف ليلة” بعد غد الخميس على خشبة مسرح “بيرم التونسى” بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يحصل فريق عمل المسرحية على إجازة من العرض طوال الفترة المقبلة حتى عيد الفطر المقبل، حيث تعود أسرة العرض مرة أخرى على خشبة المسرح القومى من جديد واستكمال العروض للعام الثانى على التوالى.

مسرحية “ليلة من ألف ليلة”، تدور أحداثها حول “شحاذ” يدعى “شحاتة” لديه ابنة “نجفة” يتم اختطاف زوجته، وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذى اختطف زوجته ويصير بينهما ثأر.

> يشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، سلمى غريب، والمطرب محمد محسن، وموسيقى وألحان أحمد صدقى، ديكور محمد الغرباوى، أزياء نعيمة العجمى، تنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر، وإخراج محسن حلمى.