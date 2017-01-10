كثافات مرورية بكوبري أكتوبر والدائري بصفط اللبن

يشهد كوبرى أكتوبر للمتجه الي المهندسين أعلى مركز شباب الجزيرة كثافات مرورية كبيرة بسبب حادث تصادم ، وتباطأت السيارات بمحور الشهيد اتجاه الاوتوستراد “بعد مستشفى الشرطة ، ومن وصلة المريوطية للاوتوستراد ، والدائري من مسطرد للمرج شهد كثافات مرروية كبيرة فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وتكدست السيارات علي طريق السويس من كوبري أبوغزالة للدائري بسبب كسر ماسورة مياه، وتوقفت حركة المرور بمحور صفط اللبن اتجاه الجيزة ، ومن المريوطية للاوستراد وقد انتقل رجال المرور لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

ومن جانبة أكد المقدم عماد حماد، مشرف غرفة مررو القاهرة، أن معظم مداخل ومخارج القاهرة، شهدت انسياب فى حركة المرور فيما عدا مجرج شبرا الخيمة لكورنيش ماسبيرو شهد كثافات مرورية بسبب عمليات الاصلاح.

وتباطأت الحركة المرورية أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى، ظهرت كثافات متوسطة أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم وشارع النيل لكوبرى الجلاء بسبب اصلاحات كوبرى النهضة.