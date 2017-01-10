إحالة دعوى بطلان قرار إنشاء غرفة صناعة الأدوية للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلًا عن الصيدلى هانى سامح سيد، والتى يطالب خلالها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996، بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووقف قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة، وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق فى كل ما صدر من هذه الغرفة، وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية بالإحالة لهيئة المفوضين.

واختصمت الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ووزير الصناعة، ووزير الصحة، ورئيس الوزراء وآخرين.