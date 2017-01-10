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ضبط 26 طن دقيق وأرز وحديد تسليح مجهولة المصدر وتحرير 106 قضايا بالمنوفية

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ضبط 26 طن دقيق وأرز وحديد تسليح مجهولة المصدر وتحرير 106 قضايا بالمنوفية ضبط 26 طن دقيق وأرز وحديد تسليح مجهولة المصدر وتحرير 106 قضايا بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحى

شن قسم مباحث بحملة مكبرة، تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح، مدير أمن المنوفية، العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بدائرة المديرية، بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط "106" قضايا تموينية متنوعة بين 85 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، 4 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، و3 قضايا عدم وجود سجل تجارى.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م. ع" مسئول عن محل بقالة بدائرة مركز أشمون، وتم ضبط 4 أطنان مكرونة، 4 أطنان دقيق فاخر استخراج 72%، 900 كجم سمن 600 كجم زيت طعام، 8100 عبوة عصير سعة الواحدة 200 ملى، وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 1304 جنح مركز اشمون لسنه 2017، وضبط "ح. م" مسئول عن مخبز سياحى بدائرة مركز أشمون، وتم ضبط 4 أطنان دقيق فاخر إستخراج 72 %، وتم تحرير محضرا بالواقعة، برقم 1300 جنح مركز أشمون لسنة 2017.

 

كما تم ضبط كل من "ا. س" مسئول عن مخزن سلع غذائية بدائرة مركز الباجور، وتم ضبط 2.400 طن مكرونة معبأه فى أكياس زنة الواحد 8 كجم، و"م . ا. ع" مسئول عن مصنع حلويات بالمنطقة الصناعية مركز قويسنا، وتم ضبط 2 طن سكر.

 


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