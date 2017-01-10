استعجال التقرير الطبى لمختل عقليا طعن والدته وخاله بآلة حادة بحلوان

كتبت أمانى الأخرس

استعجلت نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور التقرير الطبى لمختل عقليا تم عرضه على مستشفى الأمراض العقلية لإعداد تقرير حول حالته، لقيامه بطعن والدته وخاله بجرح نافذ بالصدر.

تعود الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان من أهالى منطقة كفر العلو تفيد بسماع أصوات داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور توجهت قوة أمنية برفقة قوات البحث الجنائى إلى الشقة المذكورة، وتبين قيام مختل عقليا بطعن وحرق خاله ووالدته وتمكن الأهالى من السيطرة على المتهم.

وبالتحرى عن الواقعة تبين حدوث مشادة بين المتهم والمجنى عليهما، وعلى إثرها طعن والدته وخاله بجرح نافذ بالصدر، وقام بتوثيقهما بالحبال وسكب عليهما البنزين وأشعل النيران بهما، وسارع الأهالى لإطفاء النيران.

وكان قد تم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام، وبالكشف المبدئى عليهما تبين أن حالتهما حرجة وتم عمل المحضر اللازم.