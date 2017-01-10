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السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية

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السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حيث من المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.
> وكان سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، قد وصل القاهرة أمس قادما على رأس وفد فى زيارة تستغرق 3 أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الأفريقية.

ويلتقى رئيس جنوب السودان خلال زيارته أيضا مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، لبحث دعم علاقات التعاون بين وجنوب السودان والاستفادة من الخبرات المصرية فى كل المجالات، لرفع كفاءة الكوادر الجنوبية مع بحث آخر التطورات على الساحة الأفريقية خاصة فى دول حوض النيل والقرن الأفريقى.

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