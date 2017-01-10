إلغاء إقلاع 8 رحلات بالمطار لعدم جدواها اقتصاديًا

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، إلغاء إقلاع 8 رحلات جوية دولية ، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، ومشاكل في التشغيل .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار إن سلطات المطار تلقت 5 أخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران ، بإلغاء رحلتيها رقم 112، و 106 والمتجهتان الي ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة الي القصيم ، ورحلة رقم 825 المتجهة الي العين، ورحلة رقم 905 المتجهة الي جدة بسبب مشاكل في التشغيل .

وأضافت المصادر أن السلطات تلقت اخطارا من شركة النيل للطيران ، بالغاء رحلتها رقم 113 والمتجهة الي ينبع، فضلا عن وصول اخطارين من شركة اير كايرو بإلغاء رحلتيها رقم 441 والمتجهة الي ينبع، ورحلة رقم 443 المتجهة الي الجوف، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على طائرات أخرى .