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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى

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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى

>كتب عبد الرحمن سيد

تسبب كسر فى ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى، فى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه كوبرى أبو غزالة اتجاه الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات، ويقوم عمال المحافظة بعمليات الإصلاح بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

 

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من غرفة النجدة بوجود كسر فى ماسورة مياه تسبب فى زحام مرورى بطريق السويس الصحراوى، وتم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


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