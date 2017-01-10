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المرصد السورى: مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا من قوات النظام فى ريف حماة

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المرصد السورى: مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا من قوات النظام فى ريف حماة المرصد السورى: مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا من قوات النظام فى ريف حماة

>أ ش أ

 وثق المرصد السورى لحقوق الانسان عددا جديدا من خروقات النظام لاتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل يومه ال 12 على التوالى. 

وأوضح المرصد السورى حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 15 عنصرا من القوات النظامية قتلوا وأصيبوا جراء اشتباكات عنيفة فى ريف حماة، كما دارت اشتباكات بين القوات وفصائل مقاتلة فى ريف حلب.

وفى سياق متصل، استهدف الجيش السورى بالقذائف المدفعية مناطق فى بلدة اليادودة شمال غربى مدينة درعا .

يذكر أن قيادات فى المعارضة السورية المسلحة الموقعة على بيان وقف إطلاق النار فى سوريا قد توعدت باشعال جبهات القتال ردا على خروقات النظام السورى والقوات الموالية له واستمرار قصف منطقة وادى بردى.

 

 


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