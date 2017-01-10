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إصابة مواطن إثر تصادم قطار مع سيارة اقتحمت مزلقان بالمنيا

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إصابة مواطن إثر تصادم قطار مع سيارة اقتحمت مزلقان بالمنيا إصابة مواطن إثر تصادم قطار مع سيارة اقتحمت مزلقان بالمنيا

 

أصيب مواطن جراء اصطدام قطار الركاب رقم 87 المتوجه من أسوان إلى القاهرة، بسيارة ربع اقتحمت مزلقان الجرف الواقع بين محطتى ديروط وديرمواس. 

 

وقالت هيئة السكة الحديد فى بيان لها، إن سائق القطار فوجئ بسيارة ربع نقل تقتحم المزلقان من الجهه المخالفة والمزلقان مغلق لعبور أثناء مرور القطار المذكور، مما أدى إلى التصادم وإلقاؤها خارج السكة.

 

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن التصادم تسبب فى كسر الشبكة الأمامية للجرار، وإصابة سائق  القطار وتأخير قطار واحد لمدة خمس دقائق .

 

وناشدت الهيئة قائدى المركبات عدم العبور أثناء غلق المزلقانات والعبور من الأماكن المخصصة حرصا علي سلامتهم وسلامة مسير القطارات والركاب.

 

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مصر 365