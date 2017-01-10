التعليم: 60% من امتحانات الثانوية العامة تأتى من "البوكليت"

كتب محمود طه حسين

فجر الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس ورئيس لجنة وضع معايير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، مفاجأة، تتعلق بامتحان البوكليت للثانوية العامة "دمج ورقتى الأسئلة والإجابة معا" والذى يتم تطبيقه لأول مرة.

وقال حسن شحاتة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هناك بشرة للطلاب تتمثل فى أن 60% على الأقل من الأسئلة التجريبية للنظام الجديد والتى يتم توفيرها على موقع الوزارة خلال الساعات المقبلة سوف تتكرر فى امتحانات الثانوية العامة والمقرر لها أن تنطلق أوائل يونيو المقبل، لافتا إلى أن الوزارة توفر امتحانات تجريبية من النظام الجديد "البوكيلت" على موقع الوزارة للطلاب، حيث يتم تدريبهم عليها، إضافة إلى إرسال نسخ منها للمدارس.

وأشار حسن شحاتة إلى أن النماذج التى يتم وضعها على موقع الوزارة عبارة عن بنك من الأسئلة تشمل الكتاب المدرسى وجميع الفصول بالتساوى، وبالتالى سيكون امتحان آخر العام للثانوية العامة منها بنسبة تصل إلى 60% على الأقل.