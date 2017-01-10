الشتاء الموسم الاصعب لإنقاص الوزن.. و3 عادات مصرية ابتعد عنها لتجنب السمنة

كتبت أمنية فايد

فى الشتاء خاصة مع برودة الطقس الذى نشهدها خلال هذه الفترة من العام فى مصر، نقع فى العديد من الأخطاء التى تصيبنا بالسمنة، وترصد الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية، هذه الأخطاء لتجنبها والحد من مشكلات السمنة التى تسبب العديد من الأمراض.

وتقول، يقوم غالبية المصريين إن لم يكن جميعا باتباع بعض العادات الخاطئة فى الشتاء والتى تؤدى بهم للإصابة بالسمنة، ومن أشهر هذه العادات الأطعمة الغنية بالسكر والدهون ظننا منهم أنها تمد الجسم بالطاقة والدفء الذى يحتاج إليه، ومن الأخطاء التى يقوم بها الغالبية فى الشتاء، وهى..

1- عدم تناول وجبة الإفطار..

الاستيقاظ مبكرا للعمل أو الدراسة مع برودة الطقس يجعل الفرد يرغب فى تناول المشروبات الدافئة فقط خاصة مع قصر الوقت فى الشتاء، رغم أن وجبة الإفطار ستمد الفرد بالطاقة والدفء الذى يرغب فيه إلا أن تحضيرات الإفطار تحتاج لوقت وهو ما يجعل الفرد يتجاهلها دائما.

2- تناول الأطعمة النشوية وعالية السعرات..

يظن الكثيرون أن تناول الأطعمة النشوية والدهنية ذات السعرات الحرارية هى فقط من تمد الجسم بالطاقة فى فصل الشتاء وهذا خطأ كبير حيث تتحول كلها إلى دهون متراكمة تحت الجلد يصعب التخلص منها فيما بعد، من أمثلة "شوربة الدجاج بالكريمة، البطاطس المقلية والمكرونة والمقرمشات والمعجنات.

3- قلة الحركة..

مقولة "فى الحركة بركة" هى من أفضل العبارات التى يمكن أن نعتمد عليها فى التخلص من السمنة وبالتالى من الأمراض الكثيرة التى تظهر نتيجة لها، حيث أن القيام بممارسة التمارين الرياضية فى فصل الشتاء أمر صعب على الغالبية، فالجميع يفضل إما الجلوس فى المنزل أمام التليفزيون أو ارتداء الملابس الثقيلة والخروج للجلوس فى أحد الكافتيريات والمقاهى لتناول المشروبات السكرية، دون التفكير فى تخصيص ساعة من الوقت فى الرياضة والتى تساعد على تجديد وتنشيط الدورة الدموية وتفيد فى التخلص من الدهون الزائدة عن حاجة الجسم.