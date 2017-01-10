انطلاق امتحانات النقل للابتدائية والإعدادية والثانوية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت اليوم الثلاثاء، فى مدارس شمال سيناء، امتحانات النقل فى المراحل الدراسية الثلاث الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

واعلنت مديرية التربية والتعليم، اليوم، انتظام الإمتحانات بكافة المدارس المقرر أن تجرى فيها، وقال الدكتور ابراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن من يؤدون الإمتحانات اليوم، طلبة الصف الأول الثانوى عام وفنى، و سيؤدون الامتحان فى مادة اللغة العربية ورقة أولى وورقة ثانية، كما سيؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الإعدادى عام ومهنى الامتحان فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، ويؤدى طلبة الصفين الثانى والثالث فى المرحلة الإبتدائية الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية والدينية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات تجرى بتنسيق مشترك بين كافة الجهات المعنية للمحافظة على سير الامتحانات وتأمين المدارس، ووصول الطلبة والمعلمين تحت رعاية ومتابعة اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وأشاروكيل الوزارة، إلى أن امتحانات المراحلتين الإعدادية والإبتدائية، مقررا لها أن تنطلق فى شمال سيناء يوم 17 من الشهر الجارى، وسيؤدى 9393 طالبا بالمرحلة الابتدائية الامتحانات فى 178 لجنة، و 8183 طالبا بالمرحلة الإعدادية الامتحانات فى 98 لجنة، وتقرر ندب موجه مقيم فى كل لجنة للإشراف والمتابعة، وحل أى عقبات ومتابعة لجان ميدانية من المديرية للجان الامتحانات، إضافة لمتابعة حل المشكلات الطارئة عبر شبكة الفيديو كوفرس بكل لجنة امتحانات.

وقال التداوى، ان هناك تعاون تام بين كافة الجهات ذات الإختصاص ومديرية التربية والتعليم واولياء الأمور، لتسهيل سير الإمتحانات بكل لجنة، وتوفير أجواء آمنة للطلبة، كما أكد أن الامتحانات للمراحل ستجرى بكافة اللجان المقررة بما فيها لجان مدارس الشيخ زويد ورفح.