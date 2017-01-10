ضبط 60 طن سكر ودقيق وأرز قبل بيعهم بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 60 طن سكر ودقيق وأرز قبل بيعهم بالسوق السوداء بالبحيرة.

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة، وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط " صاحب مخزن مواد غذائية كائن بمدينة كوم حمادة لقيامه بتجميع كمية ( 30 ) طن سكر ، ( 25 ) طن دقيق فاخر وحبسها عن التداول، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر المحضر اللازم .

كما تم ضبط صاحب مخزن حبوب، كائن بناحية عزبة أسعد مركز المحمودية، لقيامه بتجميع ( 5 ) طن أرز شعير وحبسها عن التداول، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وجارى تحرير المحضر اللازم، و ضبط عامل ومقيم منشية حمور مركز دمنهور، لقيامه بتجميع عدد ( 1710 ) زجاجة زيت طعام مدعم داخل مخزن أسفل منزله، وحبسها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، و تحرر المحضر اللازم .