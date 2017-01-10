حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحتاج إلى التحكم فى أعصابك اليوم

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهنى

تلجأ اليوم إلى أحد أساليب الخداع لإنجاز مهمتك فى العمل، لكن عليك أن تدرك أن المحيطين بك يعرفون جيداً ما تحاول القيام به، فكن حذراً.

على الصعيد العاطفى

احترس من عدم التحكم فى أعصابك، وحاول أن تنأى بنفسك عن المقربين منك عندما تشعر بحالة الانفعال الزائد، وقد تقوم بالاعتداء على أحد الأشخاص الذين يزعجونك بحديثهم.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الإجهاد العقلى خلق شعورا من الخمول والركود، وعليك أن تبتعد عن الأنشطة المجهدة لذهنك وتطلب قسطا من الراحة من رؤسائك فى العمل حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية على الوضع الخاص بك، خاصة الوضع الاقتصادى، التباهى قد يكون متعة، ولكن ذلك يسبب ضغط غير ضرورى.