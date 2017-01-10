حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. أخبار جيدة لبرج الحوت

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتوقع أن يمر أبناء برج الحوت بيوم جيد، وكذلك أخبار سارة كثيرة فى طريقها إليهم، وإليكم توقعات علماء الفلك للأبراج ليوم الثلاثاء 10 يناير.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 10-1-2017.. علماء الفلك: إن الشق المالى يشغل مساحة كبيرة من تفكيرك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الأسد لليوم الثلاثاء 10 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أنه عليك أن تعمل على إنعاش نفسك واستعادة نشاطك وحيويتك من جديد، من جهه أخرى أكد العلماء أن الشق المالى يشغل مساحة كبيرة من تفكيرك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنه عليك أن تكون أكثر هدوءا وتبتعد تماما عن انفعالاتك وتضع جدولا زمنيا منظما بشكل جيد، وذلك حتى تستطيع أن تنفذ جميع المهام التى تم تكليفك بها.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنه عليك التوقف تماما عن استنزاف مشاعر الشريك والضغط على نقاط ضعفه من أجل جعله أكثر خضوعا لك ولمتطلباتك، اعلم أنك إذا قررت أن تستكمل اتباعك لهذه السياسة ستفقد الشريك.

الصعيد الصحى لمواليد برج الأسد

علماء الفلك يؤكدون أنه عليك أن تعمل على انعاش نفسك واستعادة نشاطك وحيويتك من جديد، فأثار الإجهاد والتعب تظهر بوضوح على ملامحك، لا تتجاهل الأمر فإجازة قصيرة قد تحل المشكلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك أن الشق المالى يشغل مساحة كبيرة من تفكيرك، وهو ما يجعلك تفقد التركيز فى جوانب أخرى مهمة، فإذا كنت تخاف على ثروتك فعليك أن تضع خطة مالية محكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق مكاسب طائلة وتشعر بنشاط شديد

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالذكاء والخيال الواسع والقدرة الكبيرة على التكيف لكن يعيبه أنه شديد الاندفاع وغير حاسم.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

قد يجد الطلاب من أبناء هذا البرج خيارًا مهنيًا جديدًا عن طريق صديق أو دليل، وقد ينتهى بهم المطاف فى اتخاذ خيار يمنحهم بداية لحياتهم المهنية، أما من يعملون بالفعل فمن الممكن أن يكون اليوم جيدًا بالنسبة لهم للبدء فى أى مشروع وسيلعبون دور القائد الجيد.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

من المحتمل أن تواجه اليوم اختبارًا يقيس مدى قوة الحب الذى تعيشه ومدى التزامك تجاهه، ويجب أن تضع فى اعتبارك أن شريك حياتك قد وضع ثقته التامة فيك وأنت بحاجة إلى اجتياز هذا الاختبار إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى علاقة سعيدة ومرضية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

أنت تشعر بالنشاط اليوم وتشعر بأنك خال من الإجهاد وتستطيع تحمل مسؤولية محيطك والناس من حولك، وقد تؤثر على المحيطين بك وتمنحهم الإيجابية وتشعل نار الحماس.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

هذا هو الوقت المناسب لبذل أقصى مجهودك وما يمكنك أن تفعله من أجل ما تؤمن به، وقريبًا جدًا ستجنى مكاسب طائلة فلديك أفكار مميزة تحتاج الآن لتنفيذها ومنحها كل ما لديك من اهتمام.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 10-1-2017.. علماء الفلك: إن العمل بروح الجماعة يدفعك للنجاح بسهولة

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحمل لليوم الثلاثاء 10 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن العمل بروح الجماعة يجعلك تصل للنجاح بسهولة، وعن الشق الصحى أكدوا أن تناولك للمشروبات التى تحتوى على الكافيين هى السبب الرئيسى لحالة الأرق التى تعانى منها منذ فترة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن العمل بروح الجماعة يجعلك تصل للنجاح بسهولة، فاستشارة من حولك وطلب المساعدة منهم أمر طبيعى سيضيف الكثير لك ولإنجاز لمهام عملك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الشق العاطفى يحتاج للكثير من الدعم خلال هذه الفترة، خاصة أن مشاكلك مع الشريك أصبحت تزداد بشكل واضح.

الصعيد الصحى لمواليد برج الحمل

علماء الفلك يؤكدون أن تناولك للمشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل "القهوة والشاى" وهى السبب الرئيسى لحالة الأرق التى تعانى منها منذ فترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك أن هذه الفترة ستبحث جيدا بين زملائك عن صديق جديد يصبح مقربا لك، وهو الشخص الذى سيكون له دور قوى فى قراراتك مستقبلا.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلافات فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الدلو على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، خفة الظل من أكثر الصفات التى تميز أبناء هذا البرج.

حظك اليوم برج الدلو على المستوى العاطفى

سوف تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع شريك الحياة، فالأمور هادئة بعض الشىء هذا اليوم مما يسمح لكما بجلسة هادئة تتحدثان فيها سويًا عن أبرز الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية.

برج الدلو على الصعيد المهنى

فرصة عمل كبيرة تنتظرك خلال الأيام المقبلة، حيث إنه من المفترض كذلك أن تسعى إلى تحقيق بعض أحلامك المهنية خلال هذه الأيام، فعليك أن ترتب أولوياتك.

برج الدلو على الصعيد الصحى

تشعر اليوم بالاطمئنان والراحة، خصوصًا بعد أن تحصل على أخبار جيدة تتعلق بصحة أحد أفراد أسرتك، حيث من المتوقع أن تنتهى أزمته الصحية نهائيًا.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تحدث بعض الخلافات على مستوى العمل، عليك أن تبقى هادئًا بعض الشىء حتى تستطع التعامل مع هذه الخلافات.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 10-1-2017.. علماء الفلك: حالتك المزاجية فى أسوأ حالاتها عليك أن تتخطى هذه المرحلة بكسر الروتين اليومى الممل

قدم علماء الفلك لمواليد برج القوس لليوم الثلاثاء 10 يناير عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، فأكدوا أن هناك كثيرا من التغييرات بوجهة نظرك تخص الشق العاطفى، من جهة أخرى كشف علماء الفلك أنك فى حاجة لوضع خطة مالية محكمة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أنك فى حاجة لجمع الكثير من المعلومات عن إحدى المهام التى تم تكليفك بها وذلك لكى تستطيع إنجازها على أكمل وجه.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن هناك الكثير من التغييرات بوجهة نظرك تخص الشق العاطفى، وهو الأمر الذى سيجعل العلاقة تشهد الكثير من التوترات غير المحسوبة.

الصعيد الصحى لمواليد برج القوس

علماء الفلك يؤكدون أن حالتك المزاجية فى أسوأ حالاتها، عليك أن تتخطى هذه المرحلة بكسر الروتين اليومى الممل المملوء بالضغوط والطاقة السلبية، فمن الممكن أن تحتار أحد أصدقائك المقربين وتذهب فى نزهة معه أو تناول وجبة العشاء معا.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك أنت فى حاجة لوضع خطة مالية محكمة، وذلك بعد أن أنفقت الكثير من المال خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى من الممكن أن يضعك فى ضائقة مالية.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف مفاجأة عن شريك حياتك

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الترابى الذى يتميز أبناؤه بالعدل والحكمة والقدرة على تكوين علاقات طيبة مع الجميع، ولكن يعيبه التردد الشديد وعدم الثقة بالنفس.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

ستحصل على عرض عمل جيد اليوم، ولكنه قد يضطرك إلى الانتقال إلى مكان آخر أو حتى دولة أخرى كى تستفيد من هذا العرض، وعلى الرغم من أن عرض العمل قد يبدو جذابًا للغاية إلا أنك تحتاج للنظر فى كل زواياه جيدًا قبل أن تقبله بالفعل.

برج الميزان على الصعيد العاطفى

تكتشف اليوم مفاجأة كبيرة عن شريك حياتك ولكنها ستكون مفاجأة سارة، ويمكن لهذه المعلومات الجديدة أن تحل عددًا من المشاكل والقضايا المربكة المحيطة بعلاقتك به، فحاول أن تستفيد من هذا الوضع لتحسين علاقتك بشريك حياتك.

برج الميزان على الصعيد الصحى

من المحتمل أن تتجدد اليوم مشاكلك مع الأمراض المزمنة التى تعانى منها، كضغط الدم أو السكر وأنت بحاجة لأن تكون حذرًا مع نظامك الغذائى، ومن المتوقع أيضًا أن تعانى الصداع النصفى أو تعانى الصداع بسبب التوتر، وضغط الدم ومشاكل أخرى من المحتمل أن تواجهها اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

تعانى الكثير من التردد والفوضى التى تصل إلى ذروتها الآن، ومن المحتمل أن تواجه مشاكل على الصعيد الأسرى متعلقة بالعقارات أو المسكن.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. آلام المعدة تحاصرك اليوم

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز الرجال من أبناء هذا البرج بالعناد الشديد.

حظك اليوم برج الثور على المستوى العاطفى

اعتراف شخص قريب منك بحبه لك، من المتوقع أن تكون هذه هى بداية علاقة صداقة قوية وكذلك رومانسية، عليك أن تدرس الأمور جيدًا قبل التسرع واتخاذ قرارات متهورة.

برج الثور على الصعيد المهنى

عليك توخى الحذر فى مكان عملك اليوم، من المتوقع أن ترتكب خطأ كبيرا، مما سيكون له تأثير على وضعك فى العمل بالكامل، فقط عليك الانتباه إلى هذا الأمر.

برج الثور على الصعيد الصحى

تشير التوقعات احتمالية إصابتك بأمراض المعدة اليوم، كما يفضل أن تتجنب تناول الكثير من المياه والسوائل التى قد تزيد مرضك.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة ممتلئة بالكثير من الأحداث المهمة تحديدًا على مستوى العائلة كذلك الأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تحتاج إلى التحكم فى أعصابك اليوم

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهنى

تلجأ اليوم إلى أحد أساليب الخداع لإنجاز مهمتك فى العمل، لكن عليك أن تدرك أن المحيطين بك يعرفون جيداً ما تحاول القيام به، فكن حذراً.

على الصعيد العاطفى

احترس من عدم التحكم فى أعصابك، وحاول أن تنأى بنفسك عن المقربين منك عندما تشعر بحالة الانفعال الزائد، وقد تقوم بالاعتداء على أحد الأشخاص الذين يزعجونك بحديثهم.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الإجهاد العقلى خلق شعورا من الخمول والركود، وعليك أن تبتعد عن الأنشطة المجهدة لذهنك وتطلب قسطا من الراحة من رؤسائك فى العمل حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية على الوضع الخاص بك، خاصة الوضع الاقتصادى، التباهى قد يكون متعة، ولكن ذلك يسبب ضغط غير ضرورى.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 10/1/2017.. تحقق نجاحات كثيرة فى مجال الأعمال الأدبية

عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخص محب للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى.

برج الجدى على الصعيد المهنى

اليوم مناسب لتحقيق نجاحات فى الأعمال الإبداعية والفنية التى تحبها، ولديك فرصة كبيرة للتعرف على شخصيات مهمة من الفنانين والأدباء الذين يجدون فى عملك إضافة كبيرة للقيمة الفنية.

برج الجدى على الصعيد العاطفى

تقع اليوم ضحية لعدد من المشاكل التى لم تعلن عنها من قبل، ربما تشعر بحالة من الاختناق والضيق بسبب توتر علاقتك بالحبيب دون أن تعلن عن سبب واضح.

على الصعيد الصحى

حاولت أن تقوم بممارسة عدد من الأنشطة الرياضية فى الفترة الأخيرة، إلا أن انشغالك بالأعمال الإبداعية جعل اهتمامك منصبا على متابعة النشاطات الفنية التى تؤثر بشكل إيجابى على حالتك المزاجية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يكون يومه مشحونا بالعواطف ولمشاعر التى سيحاول التفكير فيها كثيراً للوقوف على أسباب فشل علاقته العاطفية بعد مضى وقت طويل عليها.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 10/1/2017.. مكافأة مالية فى الطريق إليك

كره الاحتمالات وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى

موعدك اليوم مع تعزيز ثقة رؤسائك وزملائك فيك، ولديك فرصة كبيرة لإثبات كفاءتك التى شكك البعض فيها منق بل، وانتظر مكافأة مالية فى الطريق إليك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

الوقت الآن غير مناسب للدخول فى علاقة جديدة، خاصة أن علاقتك القديمة لم تنته بعد، وسيكون اليوم مناسبا للخروج من الحالة السيئة التى عشت فيها فى الأيام الماضية.

على الصعيد الصحى

أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الصحة الجيدة هى مفتاح السعادة، وأنك لن تكون قادرا على التمتع بأى شىء إذا كنت لا تزال منغمساً فى العادات التى تضر بصحتك.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتلقى أخبارا جديدة تسعد قلبه بشدة، وأن يتخذ عددا من القرارات المهمة بشأن مجموعة من المشاكل التى يفكر فى حلول لها منذ فترة طويلة.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. طموحك عال اليوم

هو أحد الأبراج المائية التى تتسم بالأحاسيس المرهفة والعاطفة الجياشة رومانسى لأبعد حد، ويعشق العيش فى الخيال، كما أنه غير واقعى بالمرة، إنه برج الحوت، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

تشعر بما لديك من طموح اليوم، وفرصة جديدة تنفتح فى مكان عملك سوف تكون حريصًا جدا على الاستفادة منها.

الحوت على الصعيد العاطفى

خضت مؤخرا علاقة عاطفية ورومانسية مع شخص عرفته منذ فترة طويلة ولكن أصابك الذهول لرؤية الجانب الآخر من هذا الشخص، وسوف تتصرف بنضج خلال الفترة الحالية.

الحوت على الصعيد الصحى

قد تشعر أنك خرجت من نطاق السيطرة اليوم بسبب سوء سلوك أحد الأشخاص، عليك الاسترخاء ليمر الأمر بسلام عليك وعلى من حولك، واحرص على تحفيز عقلك والثقة الخاصة بك .

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

الحدث العظيم الذى تنتظره هناك فرصة كبيرة ليحدث اليوم ولكن من المهم أن تأخذ فى حسبانك اتجاهات علم الطاقة والكواكب وتضعها فى الاعتبار لاكتشاف الطريق الصحيح هذه المرحلة.

حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

هو أحد الأبراج المائية المتأججة العواطف، وهم كالبركان الثائر تحت سطح البحر، إنه برج العقرب، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والاجتماعى.

حظك اليوم العقرب على الصعيد المهنى

قدرتك على التركيز المهنى كبيرة اليوم، ومع ذلك تريث فى كل خطوة تقوم بها فعلى سبيل المثال ركز فى قيام التعاملات التجارية وأجل التسوق عبر نافذة الإنترنت.

العقرب على الصعيد العاطفى

هذا هو الوقت المناسب لتظهر اهتماما خاصا لعائلتك، فأنشطة الأطفال يمكن أن تشغلك طوال اليوم، حيث يمكنك اللعب مع طفلك، يمكنك أيضًا زيارة والديك أو التخطيط لرحلة لهم إذا كانوا يعيشون بعيدًا.

العقرب على الصعيد الصحى

خصص ساعة الاستيقاظ لصحتك، حاول التفكير بمختلف الأنشطة التى تؤثر عليك، على سبيل المثال راقب عادات تنفسك.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

طريقك اليوم يعتمد على المغامرة، فأنت ذاهب لقهر كل العقبات فى طريق الإصرار والقوة، لذا يمكنك جدولة جميع الأنشطة الصباحية، وسوف تجد النجاح دون أى مشاكل.