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الرائد السعودى يعرض 2 مليون جنيه لاستعارة ميدو جابر والباطن يدخل السباق

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الرائد السعودى يعرض 2 مليون جنيه لاستعارة ميدو جابر والباطن يدخل السباق الرائد السعودى يعرض 2 مليون جنيه لاستعارة ميدو جابر والباطن يدخل السباق

>كتب محمد عراقى

عرض مسئولو الرائد السعودى مبلغ 100 ألف دولار أى ما يعادل 2 مليون جنيه مصرى لاستعارة ميدو جابر صانع العاب الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ،فى إطار رغبة النادي السعودى فى تدعيم خط هجومه.

كما تلقى اللاعب عرضاً آخر من الباطن السعودى للانتقال اليه فضلاً عن العرض الذى تلقاه  من الوحدة السعودى والذى يدربه المصرى عادل عبد الرحمن.

وينتظر لاعب المقاصة السابق قرار حسام البدري المدير الفني للأهلى النهائى فى ملف رحيله ،خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق الأحمر بشكل منتظم منذ انتقاله اليه بداية من الموسم الجارى.


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