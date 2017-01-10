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طقس اليوم بارد شمالا معتدل جنوبا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 9 درجات

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طقس اليوم بارد شمالا معتدل جنوبا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 9 درجات طقس اليوم بارد شمالا معتدل جنوبا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 9 درجات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

 والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على شمال غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

 

 

القاهرة 9 16

 

الإسكندرية 8 16

 

مطروح 7 15

 

بورسعيد 9 16

 

دمياط 9 16

 

بلطيم 7 17

 

الإسماعيلية 6 16

 

السويس 7 17

 

العريش 9 17

 

نخل 5 14

 

طابا 5 15

 

الطور 11 18

 

مرسى علم 9 20

 

الغردقة 8 19

 

شرم الشيخ 12 19

 

رفح 8 15

 

كاترين 1 11

 

سيوة 6 15

 

المنيا 7 17

 

الفيوم 6 17

 

رأس سدر 12 16

 

أبوسمبل 8 20

 

وسط الدلتا 9 16

 

أسيوط 5 17

 

سوهاج 5 18

 

الأقصر 5 19

 

أسوان 5 20

 

شلاتين 12 23

 

حلايب 14 21

 

الوادى الجديد 2 17

 

قنا 4 19

 

نويبع 11 18

 

السلوم 3 14

 

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

 

 

مكة المكرمة 19 32

 

المدينة 13 26

 

الرياض 9 23

 

المنامة 18 23

 

أبوظبى 17 26

 

الدوحة 18 26

 

الكويت 10 22

 

دمشق 2- 9

 

بيروت 12 16

 

عمان 3 13

 

القدس 3 11

 

غزة 8 18

 

بغداد 4 16

 

مسقط 19 25

 

صنعاء 3 24

 

الخرطوم 18 34

 

طرابلس 6 14

 

تونس 8 13

 

الجزائر 9 19

 

الرباط 9 18

 

نواكشوط 18 33

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

 

 

أنقرة 1- صفر

 

إسطنبول صفر 4

 

إسلام أباد صفر 16

 

نيودلهى 3 16

 

جاكرتا 24 32

 

بكين 9- 4

 

كوالامبور 24 34

 

طوكيو 1 11

 

أثينا 2- 4

 

روما 4- 8

 

باريس 3 7

 

مدريد 4 12

 

برلين 7- صفر

 

لندن 6 8

 

مونتريال 10- 8-

 

موسكو 8- 7-

 

نيويورك 10- 8-

 

واشنطن 5- 2-

 

 


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