بلحيف النعيمي يبحث التعاون مع نظيره الكرواتي

في إطار توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الكرواتية في مجال البنية التحتية والإسكان، استقبل معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية بمكتبه في ديوان الوزارة بدبي لوفرو كوشيفيتش وزير البناء والتخطيط العمراني الكرواتي.

ثناء

وأثنى معالي وزير تطوير البنية التحتية خلال اللقاء، الذي حضره المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الحضري والإسكان، والمهندس محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، والدكتور محمد محمود آل حرم مدير إدارة التنفيذ في برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ورشا بورحيمة مدير مكتب معالي وزير تطوير البنية التحتية، إضافة إلى نيكولينا نيزك المستشار الرئيس لوزير البناء والتخطيط العمراني الكرواتي، على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأكد أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان، لما لذلك من دور فعال في تعزيز العمل المؤسسي لكلا الجانبين.

كما اطلع على آلية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع البنية التحتية والإسكان بشقيها الاتحادي والمحلي في الدولة، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات والجمهورية الكرواتية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في قطاع البنية التحتية والإسكان، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات، كما بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد معالي عبدالله النعيمي أن زيارة الوفد الكرواتي تعكس الحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية، بما يخدم مصلحة البلدين، من جانبه أعرب لوفرو كوشيفيتش وزير البناء والتخطيط العمراني الكرواتي، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من الدول الرائدة عالمياً في مجال البنية التحتية والإسكان، مشدداً على دور مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، التي من شأنها خدمة مصلحة العمل.