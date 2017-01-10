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أمل القبيسي تفتتح جلسة المجلس الوطني الإتحادي

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أمل القبيسي تفتتح جلسة المجلس الوطني الإتحادي أمل القبيسي تفتتح جلسة المجلس الوطني الإتحادي

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة نورة الكعبي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وافتتحت رئيس المجلس الجلسة، بالتصديق على مضبطتي الجلستين الثالثة والرابعة المعقودتين بتاريخي 20 و21 ديسمبر من عام 2016، كما أحيط المجلس علما بـ27 اتفاقية ومعاهده دولية أبرمتها بموجب مراسيم اتحادية خلال عام 2016 أهمها، مرسوم اتحادي رقم 212 مع جمهورية موريشيوس بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومرسوم اتحادي رقم 214 لسنة 2016 بشأن التعاون الاقتصادي مع حكومة جمهورية لاتفيا، ومرسوم اتحادي رقم 220 لسنة 2016 بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضربية مع مملكة الدنمارك.

وأشار معالي صقر غباش إلى تشكيل الحكومة لجنة تضمن في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، معنية بوضع وتحديد اشتراطات لربط استخراج تأشيرات العمل للقادمين إلى الدولة، بإصدار شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة طالب الرخصة ومصدقة من سفارة الإمارات بتلك الدولة.

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