البلدية والأولمبى أبرز مواجهات المجموعة الثالثة للمظاليم اليوم

كتب - هيثم عويس

يستضيف فى الثانية والنصف عصر اليوم فريق الأوليمبى بقيادة نبيل محمود نظيره بلدية المحلة المتصدر بقيادة رمضان السيد فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته ضمن فاعليات الأسبوع الـ14 للمجموعة الثالثة " بحرى " بدورى القسم الثانى .

فبالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين ، حيث يحتل الفريق السكندرى المركز السابع برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل البلدية المركز الأول برصيد 31 نقطة ، إلا أنه دائما ما تشهد مباريات الفريقين ندية من نوع خاص .

الفريق السكندرى عائد من فوز مهم خارج الأرض على دكرنس بهدفين مقابل هدف جعله يتشبث بأمل الصعود للدورى ، ويأمل فى تحقيق المفاجأة بالفوز على بلدية المحلة لإيقافه والإقتراب منه أكثر ، فى المقابل يحاول البلدية حصد النقاط الثلاث للإبتعاد أكثر بالصدارة خاصة وأن هناك 3 أندية تحاول الاقتراب منه .