أخبار عاجلة

تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

البلدية والأولمبى أبرز مواجهات المجموعة الثالثة للمظاليم اليوم

Google+ Print
البلدية والأولمبى أبرز مواجهات المجموعة الثالثة للمظاليم اليوم البلدية والأولمبى أبرز مواجهات المجموعة الثالثة للمظاليم اليوم

>كتب - هيثم عويس

 يستضيف فى الثانية والنصف عصر اليوم فريق الأوليمبى بقيادة نبيل محمود نظيره بلدية المحلة المتصدر بقيادة رمضان السيد فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته ضمن فاعليات الأسبوع الـ14 للمجموعة الثالثة " بحرى " بدورى القسم الثانى . 

فبالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين ، حيث يحتل الفريق السكندرى المركز السابع برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل البلدية المركز الأول برصيد 31 نقطة ، إلا أنه دائما ما تشهد مباريات الفريقين ندية من نوع خاص .

الفريق السكندرى عائد من فوز مهم خارج الأرض على دكرنس بهدفين مقابل هدف جعله يتشبث بأمل الصعود للدورى ، ويأمل فى تحقيق المفاجأة بالفوز على بلدية المحلة لإيقافه والإقتراب منه أكثر ، فى المقابل يحاول البلدية حصد النقاط الثلاث للإبتعاد أكثر بالصدارة خاصة وأن هناك 3 أندية تحاول الاقتراب منه .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365