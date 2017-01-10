باولو يقترب من الزمالك بـ6 ملايين جنيه

كتب أحمد توفيق و عمرو جاب الله

أبدى نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر بعض المرونة فى إنهاء صفقة حسام باولو مهاجم الفريق السكندرى لنادى الزمالك الذى يتمسك بالحصول على خدمات اللاعب بعد عودة نظام الاستبدال مرة أخرى خلال الميركاتو الشتوى ليكون من حق القلعة البيضاء التعاقد مع 3 صفقات جديدة، وليس لاعبا واحدا فقط قبل عودة الاستبدال .

ويرفض الزمالك نهائيا المبلغ الذى سبق وحدده سموحة للاستغناء عن باولو والمقدر بـ 10 ملايين جنيه، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة مفاوضات مكثفة بين الناديين لحسم الصفقة وتخفيض المقابل المادى وأبدى النادى السكندرى مرونة كبيرة خلال الساعات القادمة لكن من المنتظر أن تحسم الصفقة بمبلغ لا يقل عن 6 ملايين جنيه .