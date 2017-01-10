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وزير الرى: 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار تسقط سنويًا على مصر

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وزير الرى: 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار تسقط سنويًا على مصر وزير الرى: 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار تسقط سنويًا على مصر

>كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن كمية مياه الأمطار التى تسقط على سنوياً تبلغ 1.3 مليار متر مكعب على مناطق الساحل الشمالى، مشيراً إلى أن مواردنا المائية محدودة للغاية ويجب المحافظة عليها.

 

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفاو نشرت من قبل معلومات غير مدققة عن التساقط المطرى فى مصر، حيث ذكر تقرير لها، بأن مصر يسقط عليها 51 مليار متر مكعب، واكتشفنا أنه تم احتساب كميات المياه التى تسقط على الساحل الشمالى على أنها تسقط على مصر كلها، وتم مخاطبتهم لتصحيح المعلومة بأن مصر يسقط عليها 1.3 مليار متر مكعب فقط.

 

وحول التصريحات التى نشرها أحد الباحثين باكتشاف خزان جوفى جديد يكفى لزراعة 7 ملايين فدان، أكد وزير الرى أنه يتم التعامل بجدية مع أى معلومات تنشر فى وسائل الإعلام حول المياه، لافتاً إلى أن ما نشر وتداول حتى الِآن غير مدقق وتم إعداد تقرير عنه من قبل المركز القومى لبحوث المياه.

 

الجدير بالذكر أن أحد الباحثين أعلن اكتشاف خزان جوفى بالصحراء الغربية بتقنيات الكشف الحديثة يكفى لزراعة 7 ملايين فدان باستخدام التكنولوجيا الحديثة.


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مصر 365

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