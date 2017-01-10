أسماء: "بعد ٨ سنوات جواز بأتضرب لو امتنعت عن المشاركة فى المصروف"

كتبت نورهان حسن

"الواحدة ممكن تتحمل الإهانة والتجريح والبخل لكن الظلم ده حرام وافترى".. بهذه الكلمات وصفت "أسماء .م"، الزوجة الثلاثينية فى دعوى طلاق للضرر أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وتحمل رقم 122 لسنة 2016، والتى وصفت فيها زوجها بالطائش الضائع.

وقالت أسماء لـ"اليوم السابع" إنها تزوجت منذ 8 سنوات وأنجبت طفلين وتعمل فى الحسابات بإحدى الشركات وتساعد زوجها فى كل المصاريف الخاصة بالبيت والأطفال، إلا أنه أصبح لا يدفع شيئا وكأنه واجب على.

وأضافت، أنها عندما تتناقش معه فى المشاكل كان يضربها وأحيانا يطردها من المنزل، قائلة: حاسة إنه مش مظبوط يا إما عنده انفصال فى الشخصية أو بيشرب مخدرات الله أعلم المهم اخلص منه".

وأشارت أسماء إلى أنها عرضت مأساتها على أهلها، وأخبرتهم بأن زوجها يضربها ويطردها ويجبرها على دفع مرتبها فى مصاريف المنزل لكن والدتها تقول لها طوال الوقت "ياما فى البيوت مشاكل يا بنتى" فتسكت إلى أن شاهدته يطرد والدته من المنزل فى آخر مشاجرة بينهما وهنا لم تستطيع التحمل.

وأكدت أسماء، أنها لجأت للمحكمة لرفع دعوى طلاق للضرر للتخلص من معيشتها معه مع الحفاظ على حقوقها لإعانتها على تربية أولادها بعيدا عن زوجها.