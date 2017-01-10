جبروت امرأة.. ضربت زوجها وخلعته ومنحت ابنتهما لأخيها العقيم وتزوجت آخر

كتبت أسماء شلبى

وقف الزوج "محمد.س" صاحب الـ35 عاما يشكو عنف زوجته ضده بمحكمة الأسرة بزنانيرى بعد تعديها عليه ضربا وتطليقه خلعا وحرمانه من ابنته التى تبلغ من العمر 6 سنوات ومنحها لشقيقها الذى لا ينجب ويقيم بإحدى الدول العربية.

وقص الزوج حكايته فى دعوى الرؤية التى أقامها أمام محكمة الأسرة والتى حملت رقم 7875 لسنة 2016: قضيت مع زوجتى خديجة 7 أعوام أنجبنا فيها طفلة وخلال تلك الفترة عانيت من أخلاق زوجتى السيئة ولكنى تحملت من أجل الحفاظ على استقرار أسرتى.

وأكمل محمد يروى قصته: كانت تستولى على معظم ما أتقاضاه من عملى رئيس لإحدى شركات الاستيراد والتصدير وتنفقه على أسرتها، وعندما أحدثها وأحاول حثها على الحفاظ على الأموال التى نتعب من أجلها وتأمين مستقبل ابنتى تهددنى بنفوذ عائلتها وكثير ما تمد يديها على وتعنفنى بالضرب وهو ما أثبته فى محضر بقسم الشرطة بالسيدة زينب.

وتابع الزوج: فجأة استيقظت على خبر تصفيتها لشركتى وبيعها للمنزل الذى نقيم به والسيارة الخاصة بى بالتوكيل الذى تملكه للتصرف فى ممتلكاتى وأموالى وهو شرط زوجها منى منذ البداية وتركها للمنزل لأكتشف فيما بعد أنها تحصلت على حكم بتطليقى خلعا وذلك عبر التلاعب بعنوانى المرسل عليه إنذارات الدعوى.

واستطرد: عندما واجهتها هددنى وطردتنى من منزلها ورفضت أن تمنحنى حق رؤية ابنتى وبعد 6 شهور علمت أنها أعطتها لشقيقها الذى لا ينجب وقامت هى بالزواج برجل آخر، مضيفا: كل ما أريده هو روية ابنتى وتربيتها بعد أن ضاع منى كل شىء بسبب جبروت زوجتى وعنفها.