"جنايات بورسعيد" تؤيد الحكم بإعدام أب اغتصب بناته الثلاثة

بورسعيد _ محمد فرج - محمد عزام

أيدت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة الجزئية، فى قضية النيابة العامة رقم 6525 لسنة 2013 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 1692 لسنة 2013 جنايات كلى بورسعيد، الحكم الصادر بالإعدام شنقا لـ "م ع م " لقيامه بإغتصاب بناته الثلاثة .

وتعود تفاصيل الجريمة الشنعاء، الى 11/12 /2013 حينما توجهت "ف ع ع" ببلاغ إلى الرائد محمد سليمان رئيس مباحث قسم شرطة الزهور، يفيد قيام زوجها بإغتصاب بناته الثلاثة "م" 10 سنوات، و"ن" 5سنوات، و"ب" 3 سنوات، والإعتداء عليهن جنسيا أثناء غيابها عن المسكن من أجل مصدر رزقها .

وبسؤال والدتهن، أكدت أن نجلتها "ب" 3 سنوات أخبارتها أنها تشعر بألم فى جهازها التناسلى، ومن خلال مناظرتها لموقع إصابتها، تبين وجود إلتهابات شديدة، وبإستطلاع الأمر فوجئت بنفس الأعراض لباقى أخواتها ، وبسؤالهن إعترفن أن والدهن قام بالتعدى عليهن جنسيا، وتجريدهن من ملابسهن.

ومن خلال التحريات السرية التى أجرها الرائد محمد سليمان رئيس مباحث الزهور، أكدت قيام والد المجنى عليهن بإغتصابهن والتعدى على نجلته الثالثة بالضرب والتعذيب، وبسؤالهن إعترفن بأن والدهن إعتدى عليهن جنسيا كرها وتحت التهديد بالضرب .

وتم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها، وإحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإجماع آراء الدائرة، وبعد مطالعة المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، تم إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة الدكتور مفتى الجمهورية، لإستطلاع الرأى الذى قضى بالإعدام شنقا، لإرتكابه الجرم المنسوب إليه .