وصول طائرة مصر للطيران الى تركيا بعد تأخر إقلاعها 12 ساعة

كتب محمد طنطاوى

وصلت إلى مطار إسطنبول الدولى رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم 737 بعد تأخر اقلاعها من مطار القاهرة لنحو 12 ساعة بسبب انتظار إذن الاقلاع من مطار اسطنبول لسوء الأحوال الجوية في تركيا.

وكان من المقرر اقلاع الرحلة في تمام الساعة 9:30 إلا أن موجة الطقس السيء التى تضرب أجزاء واسعة من تركيا حالت دون إتمام الرحلة إعمالًا لقواعد الأمن والسلامة.

وقام فريق من العلاقات العامة لمصر للطيران ،باستضافة ركاب الطائرة في صالة الترانزيت بمطار القاهرة وتم تقديم كافة الخدمات للركاب، وأقلعت الرحلة في تمام الساعة 21:10 من مساء أمس الاثنين ووصلت إلى مطار إسطنبول وعلى متنها 135 راكبًا، بزيادة 17 راكبًا حيث كان مقررا إقلاعها صباحًا وعلى متنها 118 راكباً.