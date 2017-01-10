القوى العاملة: زيادة رسوم الخدمات الصحية بالكويت لن يؤثر على العمالة المصرية

كتب محمود راغب

قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، إن قرار دولة الكويت بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين والزائرين اعتبارًا من منتصف فبراير المقبل، لن يؤثر على العمالة المصرية بدولة الكويت، خاصة فى ظل الخطوات التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالى بالكويت للسعى لزيادة أجور العمال المصريين الذين يعملون فى الكويت.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، نجح فى رفع أجور بعض العمال المصريين الذين يعملون فى الكويت على مهن مختلفة "محاسب، عامل زراعى، سائق، بائع، عامل فنى، فنى كهربائى، صباغ".

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، إلى أنه بالتنسيق مع المستشار العمالى جمال سيد أحمد المستشار العمالى بالكويت، وبتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، تم وضع خطة تدريجية لرفع رواتب العمالة المصرية فى بعض المهن ذات الرواتب الضعيفة بالتنسيق والتعاون مع أصحاب الأعمال حتى تصل إلى مرحلة أن تكون كل المهن ذات رواتب الـ100 دينار، قد تم رفعها، حتى لا تتأثر بتلك الزيادات فى الرسوم الجديدة التى أقرتها دولة الكويت.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرًا من المستشار العمالى بالكويت جمال سيد، يؤكد أن وزير الصحة الكويتى جمال الحربى أعلن عن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين والزائرين اعتبارًا من منتصف فبراير المقبل، وكشف أيضًا استجابة بعض الشركات لرفع رواتب بعض المهن حتى تتناسب مع متطلبات المعيشة.