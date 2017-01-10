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علاء نبيل يقود تدريبات بتروجت لأول مرة

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علاء نبيل يقود تدريبات بتروجت لأول مرة علاء نبيل يقود تدريبات بتروجت لأول مرة

>كتب رامى ناجى

يقود علاء نبيل المدير الفني الجديد لفريق بتروجت، تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء بملعب بتروسبورت، بعد توليه بشكل رسمي قيادة الفريق البترولي، عقب رحيل طلعت يوسف لقيادة فريق أهلي طرابلس الليبي.

وكان طلعت يوسف قد أبلغ مجلس إدارة النادي البترولي برحيله عن قيادة الفريق بعد تلقيه عرضا من أهلي طرابلس الليبي لقيادته في الفترة المقبلة، وعلم "اليوم السابع" أن طلعت يوسف يحصل علي 50 ألف دولار شهرياً بما يقارب مليون جنيه، واستعان المدير الفني  بمحمد ابراهيم المدرب العام  وجهازه المعاون في تجربته الجديدة في قيادة فريق اهلي طرابلس الليبي .


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