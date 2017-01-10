إسلام جمال ينتظر عرض نادى الشرطة للتصالح مع رئيس الزمالك

كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

يترقب إسلام جمال مدافع الزمالك تلقيه عرضا من نادى الشرطة العراقى خلال الساعات القادمة للانتقال لصفوفه على سبيل الإعارة بالميركاتو الشتوى الحالى.

وينتظر إسلام وصول العرض بشكل رسمى لعقد جلسة مع مرتضى منصور واحتواء غضبه بعدما أعلن حزنه من تصرفات اللاعب فى الآونة الأخيرة، وسيقوم إسلام جمال بتوضيح كافة الأمور لرئيس الزمالك والتأكيد على عدم صحة المعلومات التى وصلت إليه بأنه يتمرد .

ورفض إسلام جمال بشكل رسمى عرض النادى الإسماعيلى لضمه على سبيل الإعارة وفى حالة عدم وصول عرض الشرطة العراقى سيفاضل اللاعب بين العروض المتاحة أمامه وأبرزها من نادي مصر المقاصة و إنبى و سموحة و الشرقية .