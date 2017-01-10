محاكمة مواطنة حاولت الفرار بأبنائها والالتحاق بـ«داعش»

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أولى جلساتها للنظر في قضية "مواطنة" حاولت الفرار بأبنائها والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي بمساعدة اثنين من الجنسية السورية.

ووجه المدعي العام للمتهمة عدة تهم من أبرزها تأييد تنظيم داعش، وشروعها في السفر إلى سورية، وتأييدها لهاشتاقات في " تويتر" تدعم تنظيمات إرهابية وأدانها المدعي العام أيضا بتمويل الإرهاب عبر تواصلها مع المتهم الثاني لتسهيل خروجها والتحاقها بتنظيم داعش ودفعها مبلغ 33 ألف ريال له مقابل مساعدتها بالسفر إلى سورية عبر اليمن، وشروعها بتهريب أطفالها إلى مناطق الصراع وتشغيلهم بالأعمال العسكرية، بالإضافة إلى إتلافها هويتها الوطنية، والتغيب عن منزل ذويها وإقامتها مع غرباء.

وكشفت لائحة الاتهام للمتهم الثاني، عن تأييده تنظيم داعش الإرهابي، والتنسيق لنقل متهمة من جدة إلى جازان لتنسيق سفرها إلى سورية، وتسهيل أقامتها في شقة مع غريب بدون محرم، وتلقيه مبلغ المال مقابل مساعدتها المتهمة للسفر إلى سورية عبر اليمن. وإدان المدعى العام المتهم الثالث باختلائه بالمتهمة في شقة بدون محرم ومرافقتها في السفر إلى تركيا، وتأييد تنظيم داعش بنشره تغريدات مؤيدة لهذا التنظيم، وشروعه بالسفر إلى خارج السعودية بطريقة غير مشروعة.