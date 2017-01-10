مجلس الوزراء يثمن توجيه خادم الحرمين برفع أعداد الحجاج

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء، أمس، ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين رفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج بما يتفق مع الضوابط المنظمة لذلك، مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الكريمة التي يوليها -أيده الله- لخدمة الإسلام والمسلمين، وتيسير سبل أداء المناسك للحجاج والمعتمرين منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء أثنى على ما تسطره الجهات الأمنية من إنجازات على صفحات الوطن الداخلية والحدودية من خلال محاربة الإرهاب وملاحقة عناصره والقضاء عليهم، والذود بكل بسالة عن حمى الوطن ودحر المعتدين، وإحباط أي محاولة تستهدف أمن البلاد واستقراره.

كما أشاد المجلس بجهود إدارة المجاهدين في إحباط محاولتي تهريب كميات من المخدرات بمنطقة جازان وتأكيد دور إدارة المجاهدين في القضاء على عمليات التهريب والترويج، والقبض على المفسدين.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة للهجوم المسلح على أحد السجون بمملكة البحرين وأسفر عن مقتل جندي، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، وكل ما يخل بأرضها وسلامة شعبها.

ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على مشروع اتفاقية مع حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، ووافق المجلس على التباحث مع السودان في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون في القضاء الإداري.

وقرر مجلس الوزراء أن يكون ممثلو وزارات: (الاقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية، والمالية)، وصندوق الاستثمارات العامة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين (ممثلين عن القطاع الخاص) أعضاء في مجلس الإدارة.

وقرر المجلس إضافة وزير المالية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

وقرر تقسيم وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، إلى وكالتين: وكالة لشؤون المساجد، ويرتبط بوكيلها وكيلان مساعدان أحدهما وكيل مساعد لشؤون المساجد، والآخر وكيل مساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها؛ ووكالة لشؤون الدعوة الإرشاد، ويرتبط بوكيلها وكيل مساعد لشؤون الدعوة والإرشاد.