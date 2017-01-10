أمير الرياض زار العريف عواجي بالمستشفى

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ببسالة وبطولة رجال الأمن بشكل عام والمشاركين في القضاء على إرهابيي حي الياسمين بالرياض بشكل خاص، مؤكداً سموه أن رجال الأمن أثبتوا جدارتهم في مواجهة الإرهاب وتجنيب الوطن والمواطن مخاطره ودماره.

فيصل بن بندر: الوطن ومواطنوه ورجال أمنه يدٌ واحدة في مواجهة الخوارج

وهنأ أمير الرياض- خلال استقباله أمس رجال الأمن المشاركين في عملية دحر إرهابيي حي الياسمين، بحضور مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال وعدد من القادة الأمنيين المشاركين في العلمية الأمنية الناجحة- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد والمواطنين عموماً بأبناء هذا البلد الذين يقفون دائماً سداً منيعاً أمام كل من يحاول العبث بالأمن.

وقال سموه: إن هؤلاء الإرهابيين أرقام غير محترمة يحاولون العبث بالوطن وبأمنه ولن يستطيعوا تحقيق مآربهم، لوقوف الوطن ومواطنية ورجال أمنه يداً واحدة في مواجهة هؤلاء الخوارج.

عقب ذلك توجه أمير الرياض بالتهنئة للعريف جبران جابر عواجي الذي أصيب خلال المواجهة، حيث أطمأن سموه على صحته بالمستشفى، ومهنئا إياه بالعمل البطولي الصادق المخلص، مشيراً سموه أنه وزملاءه ضربوا أروع الأمثلة في الذود عن الوطن.