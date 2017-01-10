العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية تتصدر أجندة القمة السعودية - اللبنانية

وصل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان إلى الرياض، مساء أمس، في زيارة للمملكة.

واختار الرئيس اللبناني، المملكة لتكون محطته الأولى في رحلته التي يؤسس فيها لمرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية الخليجية وعلى رأسها المملكة.

وتتصدر ملفات العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية أجندة القمة السعودية اللبنانية اليوم، والتي تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في الرياض. ويضم الوفد اللبناني عدداً من الوزراء المعنيين في المجالات التي يتوقع أن تطرح للنقاش، كما يقام على هامش الزيارة لقاء موسع بين رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين مع الرئيس اللبناني، إضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية بين الوزراء المعنيين.

ونفى ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة أن تكون العلاقات السعودية - اللبنانية قد مرت بأزمة سياسية على مستوى البلدين، واصفاً ما مرت به خلال الفترة الماضية بأنه "وضع ناشئ عن أزمة المنطقة من جهة، وتعطل المؤسسات الدستورية من جهة أخرى"، مؤكداً أن "المملكة كانت ولا تزال حريصة على انتظام عمل المؤسسات في لبنان"، مبدياً "تطلع المجلس اليوم مع انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة، إلى فتح صفحة جديدة في هذه العلاقات التاريخية".