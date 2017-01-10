أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نسبة الـ58% للتمويل العقاري تتساوى مع متوسط 28 دولة

Google+ Print

أعلنت مؤسسة النقد قبل أيام زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول ليكون 85%، بدلاً من النسبة السابقة 70%.

وتعد النسبة الجديدة 85% منسجمة مع متوسط عينة من 28 دولة حول العالم رصدت «الرياض» البيانات المطبقة بها؛ حيث بلغ المتوسط 85.4% للعينة.

وسجلت أعلى نسبة للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف في هولندا بنسبة 106%، أي أن القرض يشمل أيضاً على مبالغ تجهيز المنزل بما لا يزيد على 6% من قيمة العقار، في حين بلغت النسبة 100% من قيمة العقار في بولندا وبلغاريا واليابان والبرازيل وفرنسا وجنوب أفريقيا والمغرب والأردن. وبلغت 95% في كندا، و90% في الولايات المتحدة واستونيا وفنلندا والبرتغال ومصر.

وبلغت 80% في الهند وماليزيا وصربيا وتايلند وهنغاريا، و75% في رومانيا وتركيا، و70% في الصين وهونغ كونغ، و60% في سنغافورة، و56% في إيطاليا، و50% في كوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية