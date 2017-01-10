نسبة الـ58% للتمويل العقاري تتساوى مع متوسط 28 دولة

أعلنت مؤسسة النقد قبل أيام زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول ليكون 85%، بدلاً من النسبة السابقة 70%.

وتعد النسبة الجديدة 85% منسجمة مع متوسط عينة من 28 دولة حول العالم رصدت «الرياض» البيانات المطبقة بها؛ حيث بلغ المتوسط 85.4% للعينة.

وسجلت أعلى نسبة للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف في هولندا بنسبة 106%، أي أن القرض يشمل أيضاً على مبالغ تجهيز المنزل بما لا يزيد على 6% من قيمة العقار، في حين بلغت النسبة 100% من قيمة العقار في بولندا وبلغاريا واليابان والبرازيل وفرنسا وجنوب أفريقيا والمغرب والأردن. وبلغت 95% في كندا، و90% في الولايات المتحدة واستونيا وفنلندا والبرتغال ومصر.

وبلغت 80% في الهند وماليزيا وصربيا وتايلند وهنغاريا، و75% في رومانيا وتركيا، و70% في الصين وهونغ كونغ، و60% في سنغافورة، و56% في إيطاليا، و50% في كوريا.