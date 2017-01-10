أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

عدم الكفاءة ومحدودية العوائد يعيقان تنوع الاستثمار

Google+ Print

ساهم ضيق الأوعية الاستثمارية في المملكة، في حصر نشاط الاستثمار المحلي في قطاعي العقار والأسهم، بسبب عدم الكفاءة ومحدودية العوائد والخسائر في ظل ندرة المؤسسات الاستثمارية الجيدة.

وأكد الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الرياض" وجود شُح في قطاعات الاستثمار في السوق ؛ يقابلها أيضاً ندرة في المؤسسات الاستثمارية الكفؤة التي يمكن أن تستقطب الأصول المالية وبخاصة لصغار المستثمرين.

وقال البوعينين: إن قطاعي العقار والأسهم الأكثر رواجاً في الاستثمار المحلي، ومع ذلك لم تتطور الأوعية الاستثمارية المرتبطة بهما، فصناديق الأسهم مازالت تعاني من عدم الكفاءة ومحدودية العوائد وربما الخسائر، أما السوق العقارية ففيها من العيوب الكثير، برغم التنظيمات الجديدية التي ربما أسهمت في تنظيم الاستثمار المؤسسي فيها.وأوضح بأنه لا يوجد من بين الصناديق الاستثمارية العقارية، ما يمكن أن يطلق عليها صناديق آمنة في الوقت الحالي الذي يشهد تصحيحاً حاداً لأسعار العقار، ما يعني أن المخاطر باتت مرتفعة بشكل واضح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية