صنعاء: «مسيرة أمهات» تطالب الحوثيين بالإفراج عن المختطفين

أعلن الجيش اليمني مساء أمس الاثنين، تحرير معسكر العمري غرب تعز بالكامل، بمشاركة طيران التحالف العربي، وسط اندحار الميليشيات الانقلابية وفرارها مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، في تصريح نشره الجيش الوطني، إن أفراد الجيش يواصلون زحفهم نحو منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري، وإن المعارك على أشدها، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل الساحل الغربي من قبضة المليشيات الانقلابية.

وأكدت مصادر عسكرية تحرير جبال شرق العمري وتبة النمر، واستكمال تحرير جبال كهبوب غربي تعز.

وشهدت جبهات الساحل الغربي لتعز أعنف المعارك، فيما تمكنت القوات الشرعية من فتح طرق جديدة بعيداً عن الطرق الملغمة واستطاعت أن تتقدم في السلاسل الجبلية في منطقة العمري.

على صعيد آخر نظمت العشرات من أمهات المختطفين اليمنيين، أمس، وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء، للمطالبة بسرعة الإفراج عن ذويهن المختطفين لدى المتمردين الحوثيين.

ونددت المحتجات في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام مكتب النائب العام، باستمرار احتجاز ذويهن، وطالبن «المجتمع الدولي بتقديم كل من تورط باختطاف أبنائهن من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة وتعذيبهم حتى الموت، للمحاكمة العادلة».