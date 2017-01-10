أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

والد شهيد مطروح: "لو كل بيت قدم شهيد للقضاء على الإرهاب مش خسارة"

Google+ Print
والد شهيد مطروح: "لو كل بيت قدم شهيد للقضاء على الإرهاب مش خسارة" والد شهيد مطروح: "لو كل بيت قدم شهيد للقضاء على الإرهاب مش خسارة"

>مطروح _ حسن مشالي

قال عبد الرحمن ناصر، والد الشهيد مجند عبد الله "٢١ سنة"، والذى استشهد مع مجموعة من زملائه فى كمين المطافى بالمساعيد فى مدينة العريش، فى التفجير الإرهابى صباح أمس الاثنين، "والله لو كل بيت قدم شهيد فى سبيل القضاء على الإرهابيين مش خسارة".

 

وأضاف الأب، "أنا معرفش هم عاوزين إيه الضبط، ولا عاوزين يوصلوا لإيه، وليه القتل فى عيال الناس، عاوزين إيه مش عارف"، مشيرًا إلى أنه ينتظر وصول جثمان أبنه، صباح اليوم الثلاثاء، حيث تحركت سيارة إسعاف بالجثمان، مساء أمس الاثنين، من الإسماعيلية فى طريقها إلى مطروح.

 

وتنسق مديرية أمن مطروح، مع أسرة الشهيد، لترتيبات الجنازة المقرر خروجها من المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، عقب صلاة ظهر غد الثلاثاء.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365