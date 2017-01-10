والد شهيد مطروح: "لو كل بيت قدم شهيد للقضاء على الإرهاب مش خسارة"

مطروح _ حسن مشالي

قال عبد الرحمن ناصر، والد الشهيد مجند عبد الله "٢١ سنة"، والذى استشهد مع مجموعة من زملائه فى كمين المطافى بالمساعيد فى مدينة العريش، فى التفجير الإرهابى صباح أمس الاثنين، "والله لو كل بيت قدم شهيد فى سبيل القضاء على الإرهابيين مش خسارة".

وأضاف الأب، "أنا معرفش هم عاوزين إيه الضبط، ولا عاوزين يوصلوا لإيه، وليه القتل فى عيال الناس، عاوزين إيه مش عارف"، مشيرًا إلى أنه ينتظر وصول جثمان أبنه، صباح اليوم الثلاثاء، حيث تحركت سيارة إسعاف بالجثمان، مساء أمس الاثنين، من الإسماعيلية فى طريقها إلى مطروح.

وتنسق مديرية أمن مطروح، مع أسرة الشهيد، لترتيبات الجنازة المقرر خروجها من المسجد الكبير بوسط مدينة مرسى مطروح، عقب صلاة ظهر غد الثلاثاء.