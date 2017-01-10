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بالصور.. أهالى شبين القناطر يشيعون جثمان شهيد العريش بمشاركة مدير الأمن

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بالصور.. أهالى شبين القناطر يشيعون جثمان شهيد العريش بمشاركة مدير الأمن بالصور.. أهالى شبين القناطر يشيعون جثمان شهيد العريش بمشاركة مدير الأمن

>القليوبية - خالد حجازى

شيع أهالى شبين القناطر الخيرية، جنازة الشهيد المجند محمدى ماهر رشاد سن 21 من قوة قطاع الأمن المركزى بشمال سيناء، ومقيم كفرالشرفا القبلى – دائرة مركز شبين القناطر.

 

وتقدم اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وقيادات مديرية أمن القليوبية صفوف تشيع الجنازة العسكرية، وسط الآلاف من الأهالى وأسرة الشهيد، وتحولت الجنازة إلى هتافات ضد الأرهاب وتكبيرات ضد اعداء الوطن، وطالب الأهالى بسرعة القصاص من المجرمين الارهابين.

 

وكانت قرية كفر الشرفا اتشحت بالسواد وخيم على منازل القرية الحزن، بعد سماع خبر استشهاد ابنهم البار الشهيد محمدى ماهر رشاد من قوة قطاع الأمن المركزى بشمال سيناء، والذى استشهد صباح أمس إثر استهداف التمركز الأمنى بمبنى المطافى القديم- دائرة قسم ثالث العريش .

 

 


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