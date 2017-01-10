الهجرة العراقية: مباحثات عراقية أمريكية بشأن نازحى الموصل

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بحث وزير الهجرة والمهجرين العراقى جاسم محمد مع كل من رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالعراق توماس لوثر ونائب السفير الأمريكى ستيفانى وليامز ملف نازحى نينوى وآليات التنسيق لتقديم الإغاثة وإيواء العوائل النازحة فى مخيمات الوزارة والمنظمة.

وقال الوزير العراقى، فى تصريح عقب اللقاءين مساء الاثنين، أن هناك تنسيقا عاليا مع بعثة الهجرة الدولية لاستكمال مخيمات الإيواء فى جنوب محافظة نينوى خلال الايام المقبلة لاستقبال وإيواء موجات النزوح المرتقبة من الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل وتوفير المستلزمات الضرورية للنازحين.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت 8 آلاف خيمة لمنظمة الهجرة من أجل الإسراع لاستكمال مخيماتها فى جنوب نينوى وناحية القيارة جنوب الموصل والاستعداد اللازم لحالات النزوح المرتقبة، مؤكدا أهمية توفير مستلزمات التوسع فى إنشاء مخيمات الإيواء بمناطق أخرى.

وعرض توماس لوثر والوفد المرافق له ماتقوم به المنظمة لاغاثة وإيواء النازحين من نينوى بسبب العمليات العسكرية لتحرير المحافظة وتقديم الخدمات الصحية والاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية.

وأشار إلى أن منظمة الهجرة ستستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة مخيما لإيواء النازحين بواقع 2100 خيمة بكافة المستلزمات الضرورية لهم لاسيما العمل على استكمال مخيمات الإيواء الأخرى بواقع 5400 خيمة.

كما بحث وزير الهجرة مع نائب السفير الأمريكى فى بغداد والوفد المرافق له أوضاع النازحين وخطة الاستجابة الانسانية المرافقة لعمليات تحرير نينوى ودور الوزارة فى اغاثة وإيواء النازحين وعمليات التنسيق مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية العراقية.