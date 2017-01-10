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بالفيديو.. "قبلة" تضع إيما ستون في موقف محرج خلال الـ Golden Globe

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الثلاثاء 10-01-2017 03:37

بالرغم من الفوز الساحق الذي حققه فيلم La La Land في حفل الـ Golden Globe السنوي بنسخته الـ 74، إذ حصل على 7 جوائز في سابقة هي الأولى من نوعها في هذا الحفل، إلا أن ذلك لم يحصّن بطلته من المواقف المحرجة خلال الفعاليات.

فقد أرادت النجمة العالمية إيما ستون Emma Stone أن تهنئ دامنيان تشازيل Damien Chazelle كاتب فيلمها على فوزه بجائزة أفضل سيناريو، فعاشت لحظة مضحكة ومحرجة لا تحسد عليها أبداً.

فمع الإعلان عن فوز الكاتب دامنيان كأفضل كاتب لفيلم La La Land، توجهت على الفور بطلة العمل لتقبّله و تحتضنه، إلا أنها فوجئت به يحتضن زوجته بدلاً منها. الممثلة الشهيرة أدركت الموقف سريعاً وتعاملت معه على نحو طريف،لتعتذر منهما.

 

 

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سيدتي

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