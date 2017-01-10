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استحداث عيادات طبية داخل وحدتى مرور "عين الصيرة والسلام" لاستخراج الرخص

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استحداث عيادات طبية داخل وحدتى مرور "عين الصيرة والسلام" لاستخراج الرخص استحداث عيادات طبية داخل وحدتى مرور "عين الصيرة والسلام" لاستخراج الرخص

>كتب عبد الرحمن سيد

استحدثت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور عيادات طبية بوحدات تراخيص عين الصيرة والسلام لتسهيل استخراج الشهادات على المواطنين من داخل الوحدات لاستخراج رخص المركبات المختلفة.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن تلك الخطوة تأتى فى إطار تقديم كافة السبل المتاحة وتسهيل إدارة مرور القاهرة على قائدى المركبات لاستخراج الرخص، وتم استحداث عيادات طبية بتلك الوحدات على غرار مجمع تراخيص الأميرية للتسهيل على المواطنين فى الحصول على الشهادات الطبية الفعلية "الباطنة – النظر"

وأضاف المصدر أن إدارة المرور تسعى دائما لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من أجل مد جسور التعاون بين المواطنين والقطاع الشرطى وتم القيام بتلك الخطوة لمنع استغلال بعض الأشخاص المحيطين بالوحدات من بيع الشهادات بأعلى من أسعارها الأصلية، فيما تعكف الإدارة على مواصلة جهودها فى تطوير كافة الوحدات المرورية وإدخال أنظمة جديدة للتسيير على المواطنين.


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