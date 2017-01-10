الراجل اللى بكرش يساوى حزمة من الأمراض تهدد حياته.. أبرزها السرطان

كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من الأمراض التى تهدد صحتك إذا كنت تعانى من الدهون فى الجسم وزيادة مفرطة فى الوزن، خاصة وجود دهون فى البطن (الكرش)، إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة فتكون حياتك مهددة لعدد من الأمراض منها: أمراض القلب، لأن الدهون التى تتراكم فى الجسم تؤثر على أداء القلب، وفشل القلب فى ضخ الدم بشكل طبيعى وهذا بدوره يؤدى إلى عدد من المشاكل فى القلب.

وتابع التقرير أنه عندما تزداد الدهون فى الجسم فهذا بدوره يؤدى إلى زيادة ضغط الدم وارتفاع مستوياته، مضيفا أنه عندما تزداد الدهون فى منطقة البطن فإنها تمنع الإنسولين من العمل بشكل طبيعى، وهذا بدوره يؤدى إلى مرض السكر.

وجاء فى التقرير أنه عندما تزداد الدهون فى الجسم خاصة منطقة البطن، تؤثر على الهرمونات ونمو الخلايا، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان القولون، موضحا أن الدهون فى الجسم تؤدى إلى الإصابة بالكبد الدهنى، نتيجة تراكم الدهون فى جميع أنحاء الكبد وهذا يؤثر على وظيفة الكبد بشكل طبيعى.

وحسب التقرير فمن المشاكل الصحية الأخرى صعوبة فى التنفس، فعندما يحدث تراكم للدهون فى الجسم خاصة حول البطن، فإنه يدفع جدار الصدر والحجاب الحاجز، مما تسبب ملء الرئتين بالهواء، فتحدث صعوبة بالتنفس، وأيضا آلام المفاصل والركبة، فعندما تزداد الدهون فى الجسم وينتج عنها زيادة فى الوزن، فهذا يسبب المزيد من الضغط على المفاصل وينتج عنها آلام المفاصل والركبة.

ووفقا للتقرير فعندما تزداد الدهون حول منطقة البطن فإنها تؤثر على تدفق الدم عبر الأوردة العميقة، وهذا يؤدى إلى حدوث تجلط بالدم، كما حذر التقرير من بعض العادات الخاطئة التى تؤدى إلى زيادة الدهون فى الجسم ومنطقة البطن منها نمط الحياة المستقرة وعدم ممارسة الرياضة وتناول الوجبات السريعة التى تؤدى إلى تراكم الدهون، خصوصا حول البطن، والخلل الهرمونى فى الجسم الذى يحدث نتيجة وجود اضطراب فى أوقات النوم.