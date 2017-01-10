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الدراويش يبحثون عن مهاجم محلى

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الدراويش يبحثون عن مهاجم محلى الدراويش يبحثون عن مهاجم محلى

>كتب سليمان النقر – نانسى القاضى

يبحث مسئولو الإسماعيلى عن التعاقد مع مهاجم محلى لتدعيم صفوفه  خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بخلاف المهاجم الأفريقى المنتظر أن يتم التعاقد معه خلال الفترة الحالية ، والجارى البحث عنه لتدعيم هجوم الدراويش بمهاجم إفريقى سوبر.

جاءت رغبة الإسماعيلى في التعاقد مع مهاجم محلى سواء في الدورى الممتاز أو أندية الدرجة الثانية بعد فتح باب الاستبدال فى الانتقالات الشتوية الجارية ومنح الدراويش حرية في تعزيز الخط الهجومى بأكثر من لاعب بعدما كان مقررا التعاقد مع مهاجم إفريقى واحد خلال الميركاتو الشتوى، وبات بإمكان الإسماعيلي التعاقد مع 5 صفقات خلال يناير الجارى لسد العجز في صفوفه والتى عانى منها على مدار الدور الأول.


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