ضبط 4 صيادين مطلوبين على ذمة قضايا وبحوزتهم بانحو وأقراص مخدرة بالشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشلاتين، من ضبط 4 صيادين مطلوبين فى عدد من القضايا، أحدهم مسجل خطر، وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات البانجو والأقراص المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من الرائد محمد همام رئيس مباحث الشلاتين، يفيد أنه عند مرور أحد ضباط مباحث القسم بمنطقة العماير، تمكن من ضبط كلًا من "هيثم . م .ح " 44 سنة، صياد مسجل شقى خطر فئة "ب" تحت رقم 383 سرقات عامة السويس، والسابق اتهامه فى 26 قضية "مخدرات وسرقة"، آخرهم القضية رقم 12516 /2004 جنايات قسم الأربعين "مخدرات".

كما تم ضبط أيضًا " عماد. ر. ع" 28 سنة، صياد، ومقيم بالأربعين - السويس، والسابق اتهامه فى 4 قضايا " مخدرات وسرقة متنوعة "، آخرهم القضية رقم 15633/2015 جنايات قسم الأربعين "مخدرات"، و "سمير. م . ع " 31 سنة، صياد ومقيم بالجناين - السويس، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2615/2010 جنح السويس، والمقيدة برقم حصر 2527/2010، والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة "سرقة"، وكذلك ضبط " جابر . غ . إ " 25 سنة، صياد ومقيم الأربعين السويس والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2956/2010 جنح الأربعين، والمقيدة برقم حصر 5543/2010 والمحكوم عليه فيه بالحبس سنة "تبديد".

وضبط بحوزة المتهمين وقت القبض عليهم 80 لفافة متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر، وكذلك لفافة كبيرة الحجم تزن جميعها 5 كجم من البانجو، و100 قرص لعقار التامول المخدر، ومبلغ مالى قدره 350 جنيه، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط ، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 إدارى قسم شرطة الشلاتين لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.