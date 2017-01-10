إحالة 1809 مخالفات لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات

الجولات كشفت عن التزام 13,197 منشأة بقرار التوطين

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 1809 مخالفة لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، للجنة العقوبات بالوزارة، وذلك خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش المكلفة بمتابعة تطبيق قرار التوطين في مختلف مناطق المملكة.

وأغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارات «العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات»، 1117 محلا بينما أنذرت 174 محلاً مخالفًا للقرار في مختلف المناطق.

وكشفت الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، عن التزام 13,197 منشأة اتصالات بقرار التوطين، بعد 41,879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي وحتى الرابع من شهر ربيع الثاني الحالي، في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.

وأسفرت الزيارات الميدانية، عن التزام 3,081 محلا في المنطقة الشرقية بالقرار، تلتها منطقة مكة المكرمة بـواقع 2,442 محلا، في حين بلغ عدد المحلات الملتزمة بتوطين الاتصالات في منطقة الرياض 1,957 محلا.

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