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الأدخنة تخلي 12 مريضاً في مستشفى ضمد

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الأدخنة تخلي 12 مريضاً في مستشفى ضمد الأدخنة تخلي 12 مريضاً في مستشفى ضمد

تسببت الأدخنة المنبعثة، صباح أمس، من وحدة تكييف في أحد أقسام مستشفى ضمد العام في إخلاء 12 مريضاً إلى أقسام أخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني، أن الحادث عبارة عن تصاعد دخان في قسم تنويم الرجال في الدور الأرضي، وتمكنت فرق "مدني ضمد" من السيطرة على مصدر الدخان والناتج عن ماس كهربائي في "الدينمو" الخاص بإحدى وحدات التكييف الموجودة بسطح المبنى أدى إلى احتراقه.

وأضاف أن جميع المرضى المنومين في القسم وعددهم 12 تم إخلائهم إلى الأقسام الأخرى من قبل العاملين بالمستشفى قبل وصول الفرق ولم ينتج عن انبعاث الدخان أي أصابات أو وفيات، موضحاً أنه جرى تسليم الموقع لمدير المستشفى مع التأكيد على ضرورة عمل صيانة للموقع من قبل فرق التشغيل والصيانة بالمستشفى واستمرار فصل الكهرباء عن الموقع لحين انتهاء أعمال الصيانة.

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