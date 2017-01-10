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شرطة الجوف توضح ملابسات مقطع المقبوض عليه

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أظهر مقطع تم تداوله أمس، لشاب في العقد الثاني من العمر، يناشد الملك سلمان، وولي العهد، وولي ولي العهد، وأمير منطقة الجوف، بالتدخل بعد قيام رجال المرور بالمنطقة، بتعدي عليه بالضرب وتهجم على منزله وزوجته، دون مراعاة حرمة المنزل حسب قوله.

ومن جهته، أوضح لـ"لرياض" المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس، إلى أنهُ إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، يتظلم من قيام رجال أمن المرور بالدخول لمنزله، والاعتداء عليه داخل المنزل وما ذكر بالمقطع.

وبَين أنه يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/١٤٣٨ أثناء عمل نقطة تفتيش للمرور بالمنطقة، حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات، وعند التأكد من وضعه، هرب من الموقع بعد صدمه لدورية مرور، مشيراً إلى أنهُ عند القبض عليه قاوم رجال الأمن وتمت السيطرة عليه وإحالته، لمركز شرطة الخالدية، موضحاً أثناء ذلك حضر ذوي المذكور، وهدد زوجته إن لم تقم بتصويره، سيقوم بتطليقها، وقامت بنشر المقطع، وتم إيقافه.

وأكد بأن رجال المرور لم يدخلوا منزل المذكور وماذكره غير صحيح، موضحاً انه خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر له مقطع فيديو يظهر إساءته لأنظمة المرور، وتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

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