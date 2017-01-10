أبو اثنين والراشد يستعرضان مع ألستون دور الشورى في دعم حقوق الإنسان

اجتمع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة هيئة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس عساف بن سالم أبو اثنين وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن بن راشد الراشد في مقر مجلس الشورى أمس الاثنين بالمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيليب ألستون في إطار زيارته الحالية للمملكة .

وتم خلال اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان وما يقوم به مجلس الشورى من دور في دعم حقوق الإنسان من خلال دراسته للأنظمة ذات العلاقة وتعديلها بما يلبي حاجات المواطن ويضمن حقوقه، إلى جانب جهوده في تطوير أداء الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين .

كما تم خلال اللقاء استعراض رؤية المملكة 2030 لإيجاد مصادر بديلة للدخل الوطني وتعزيز الفرص الاقتصادية الطموحة التي تهتم بأجيال الحاضر والمستقبل و بما يحقق للمواطن مزيداً من الرفاهية وللوطن التقدم والازدهار.