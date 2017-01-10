رئيس لبنان يصل إلى الرياض

وصل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان إلى الرياض ، مساء أمس، في زيارة للمملكة. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري, ومدير مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز أبو حربة , وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى.

الرئيس اللبناني لدى وصوله إلى الرياض